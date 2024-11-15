На Кубани задержаны напавшие на полицейских мужчины

Третий злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу, его госпитализировали. Жители домов по улице Ленина пожаловались правоохранителям, что неподалеку от детского сада находятся трое неадекватных мужчин. В руках одного из них увидели нож. Прибывший наряд полиции не смог их успокоить: один из злоумышленников набросился на сотрудника правоохранительных органов.

Патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило хулигана, который в результате получил огнестрельное ранение ноги.

Двух других участников инцидента доставили в отдел полиции.

Ранее жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

