На Кубани задержаны напавшие на полицейских мужчины

Сотрудники правоохранительных органов в городе Горячий ключ Краснодарского края задержали двух мужчин, напавших на полицейских с ножом, сообщает News.ru.

Суд в Москве продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского

Третий злоумышленник получил огнестрельное ранение в ногу, его госпитализировали. Жители домов по улице Ленина пожаловались правоохранителям, что неподалеку от детского сада находятся трое неадекватных мужчин. В руках одного из них увидели нож. Прибывший наряд полиции не смог их успокоить: один из злоумышленников набросился на сотрудника правоохранительных органов.

Патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило хулигана, который в результате получил огнестрельное ранение ноги.

Двух других участников инцидента доставили в отдел полиции.

Ранее жителя Башкортостана обвинили в нападении на полицейского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПолицияНападение

Горячие новости

Все новости

партнеры