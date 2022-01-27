Российский фотограф объяснил причину драки с жителями Каира

Котов рассказал, что местный житель начал его бить во время того, как блогер фотографировал «Город мусорщиков» (район в Каире, где живут сборщики отходов). После к избиению россиянина присоединились еще трое мужчин.

По словам фотографа, местный житель затеял драку, потому что решил, что Котов снимает на камеру его жену.

Котов подчеркнул, что полицейские отобрали у него все личные вещи и держат в отделении.

Блогер отметил, что ему была оказана минимальная медицинская помощь. «Зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все <…> правый глаз почти ничего не видит», — объяснил Котов.

Россиянин также добавил, что один полицейский на английском языке объяснил, что его снимками заинтересовалась Public security.

Ранее консульство России в Каире заявило, что делает все возможное для освобождения Котова.

