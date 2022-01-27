Российский фотограф объяснил причину драки с жителями Каира
Российский фотограф и блогер Арсений Котов назвал причину драки с местными жителями Каира, после которой его задержала полиция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографа.
Котов рассказал, что местный житель начал его бить во время того, как блогер фотографировал «Город мусорщиков» (район в Каире, где живут сборщики отходов). После к избиению россиянина присоединились еще трое мужчин.
По словам фотографа, местный житель затеял драку, потому что решил, что Котов снимает на камеру его жену.
Котов подчеркнул, что полицейские отобрали у него все личные вещи и держат в отделении.
Блогер отметил, что ему была оказана минимальная медицинская помощь. «Зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все <…> правый глаз почти ничего не видит», — объяснил Котов.
Россиянин также добавил, что один полицейский на английском языке объяснил, что его снимками заинтересовалась Public security.
Ранее консульство России в Каире заявило, что делает все возможное для освобождения Котова.
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