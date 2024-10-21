В Петербурге грузовик упал с путепровода на железную дорогу

Тягач с полуприцепом упал с путепровода на железнодорожные пути в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел около 10:00 на 689-м километре Московского шоссе.

«Неустановленный водитель... совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на проложенные под путепроводом железнодорожные пути», — указали в ведомстве.

Грузовик загорелся после падения, водитель авто погиб на месте от полученных травм. Его личность устанавливается. Полиция проводит проверку по факту ЧП.

Известно, что авария не повлияла на движение пассажирских поездов. По данным Октябрьской железной дороги, специалисты устраняют повреждения контактной сети.

Ранее в Москве автомобиль упал в реку на набережной Тараса Шевченко, два человека были госпитализированы.

