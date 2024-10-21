В Москве два человека госпитализированы после падения авто в реку
Автомобиль упал в реку на набережной Тараса Шевченко в Москве, после ЧП были госпитализированы два человека. Об этом сообщил столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Как отметили в ведомстве, сообщение об инциденте поступило 21 октября в 02:01.
«Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и повредив ограждение упал в Москву-реку. На место происшествия были высланы экстренные службы... По прибытии пожарные и спасатели зацепили автомобиль и с помощью автокрана извлекли транспортное средство из воды», — указали в департаменте.
Специалисты спасли двух человек, их госпитализировали в медучреждения Москвы.
Ранее в столице на набережной Марка Шагала женщина за рулем «Тойоты» наехала на ограждение, из-за чего автомобиль упал в Москву-реку. Никто не пострадал.
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