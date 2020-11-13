В Петербурге горит здание на территории «ЛЭМЗа»

В Петербурге загорелось здание на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ). Как сообщает Интерфакс, площадь пожара составляет 1,2 тыс кв. метров.

По данным агентства, огонь распространился на четыре этажа. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.

Накануне сообщалось, что в Рязани загорелся торговый центр «5М Молл», площадь которого составила 500 квадратных метров. Было произведена эвакуация посетителей.




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожарные
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