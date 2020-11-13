В Петербурге горит здание на территории «ЛЭМЗа»
13 ноября 202022:15
В Петербурге загорелось здание на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ). Как сообщает Интерфакс, площадь пожара составляет 1,2 тыс кв. метров.
По данным агентства, огонь распространился на четыре этажа. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.
Накануне сообщалось, что в Рязани загорелся торговый центр «5М Молл», площадь которого составила 500 квадратных метров. Было произведена эвакуация посетителей.
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13 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru