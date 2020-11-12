В Рязани загорелся торговый центр
12 ноября 202018:25
В Рязани горит торговый центр «5М Молл», площадь пожара выросла до 500 квадратных метров, передает РЕН ТВ.
Ранее телеканал сообщал об обрушении конструкций на площади в 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности.
По предварительным данным, возгорание началось в батутном центре из-за вероятного короткого замыкания. Всех посетителей торгового центра удалось эвакуировать.
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12 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru