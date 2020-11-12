В Рязани загорелся торговый центр

В Рязани горит торговый центр «5М Молл», площадь пожара выросла до 500 квадратных метров, передает РЕН ТВ.

Ранее телеканал сообщал об обрушении конструкций на площади в 200 квадратных метров. Пожару присвоили третий уровень сложности.

По предварительным данным, возгорание началось в батутном центре из-за вероятного короткого замыкания. Всех посетителей торгового центра удалось эвакуировать.

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ЭвакуацияПожар
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