В Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома

Ранее стало известно, что на Гороховой улице в Адмиралтейском районе обрушился расселенный шестиэтажный дом, напоминает «Свободная пресса».

«Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам», — подчеркнули в МЧС.

С эвакуированными горожанами работают психологи. Спасатели обследовали завалы обрушившегося здания, погибших или пострадавших нет.

