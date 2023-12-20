В Петербурге эвакуировали 27 человек после обрушения дома
Более 20 человек эвакуировали после обрушения расселенного нежилого здания в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в управлении МЧС по городу.
Ранее стало известно, что на Гороховой улице в Адмиралтейском районе обрушился расселенный шестиэтажный дом, напоминает «Свободная пресса».
«Из примыкающего жилого дома эвакуированы 27 человек. Из них 19 человек направлены в пункт временного размещения, остальные уехали к родственникам», — подчеркнули в МЧС.
С эвакуированными горожанами работают психологи. Спасатели обследовали завалы обрушившегося здания, погибших или пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru