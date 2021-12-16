В Петербурге два полицейских пострадали при обрушении лепнины здания

Два полицейских получили ушибы при падении на них лепнины здания в центре Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным агентства, пострадали два заместителя начальника 76-го отдела полиции города. Лепнина обрушилась со второго этажа здания на 4-й Советской улице.

Как заявил собеседник агентства, износ здания составляет 60%. Городская прокуратура начала проверку произошедшего.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияСанкт-Петербург
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