В Петербурге два полицейских пострадали при обрушении лепнины здания
16 декабря 202100:38
Два полицейских получили ушибы при падении на них лепнины здания в центре Петербурга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным агентства, пострадали два заместителя начальника 76-го отдела полиции города. Лепнина обрушилась со второго этажа здания на 4-й Советской улице.
Как заявил собеседник агентства, износ здания составляет 60%. Городская прокуратура начала проверку произошедшего.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru