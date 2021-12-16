Машина врезалась в толпу на Невском проспекте в Петербурге, есть погибший
Машина въехала в толпу на Невском проспекте в Петербурге, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По данным агентства, еще один человек получил серьезные травмы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Официального подтверждения информации пока нет.
Как пишет агентство, ранее в среду в сети распространилось видеозапись с автомобилем, который на высокой скорости на красный сигнал светофора въезжает в пешеходов на пешеходном переходе.
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