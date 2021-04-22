В Петербурге два человека погибли в ДТП

Отмечается, что столкновение произошло между двумя грузовиками и легковым автомобилем на кольцевой автодороге в 800 метрах от съезда на Шафировское шоссе.

После столкновения машин начался пожар. Оба погибших находились в легковом автомобиле.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.