В Петербурге два человека погибли в ДТП
22 апреля 202121:27
В Петербурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.
Отмечается, что столкновение произошло между двумя грузовиками и легковым автомобилем на кольцевой автодороге в 800 метрах от съезда на Шафировское шоссе.
После столкновения машин начался пожар. Оба погибших находились в легковом автомобиле.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.
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22 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru