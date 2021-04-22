В Петербурге два человека погибли в ДТП

В Петербурге произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались несовершеннолетними

Отмечается, что столкновение произошло между двумя грузовиками и легковым автомобилем на кольцевой автодороге в 800 метрах от съезда на Шафировское шоссе.

После столкновения машин начался пожар. Оба погибших находились в легковом автомобиле.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Санкт-ПетербургДТП
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