Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались несовершеннолетними

Всего в автомобиле, попавшем в ДТП, ехали шесть человек. Единственный выживший, который находится в тяжелом состоянии в реанимации, также несовершеннолетний.

В связи с аварий областная прокуратура проводит проверку, пишет Газета.ru.

Напомним, авария произошла примерно в 4:30 (мск). Машина врезалась в дерево. Авария произошла в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. ЗА рулем автомобиля находился подросток 2007 года рождения, который погиб на месте.

