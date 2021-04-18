Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались несовершеннолетними
Пятеро погибших в смертельной аварии в Новочеркасске Ростовской области были подростками в возрасте 13-15 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД России по региону.
Всего в автомобиле, попавшем в ДТП, ехали шесть человек. Единственный выживший, который находится в тяжелом состоянии в реанимации, также несовершеннолетний.
В связи с аварий областная прокуратура проводит проверку, пишет Газета.ru.
Напомним, авария произошла примерно в 4:30 (мск). Машина врезалась в дерево. Авария произошла в районе Машиностроительного переулка в Новочеркасске. ЗА рулем автомобиля находился подросток 2007 года рождения, который погиб на месте.
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