В Петербурге четыре пешехода госпитализированы после падения светофора

Отмечается, что светофор упал после того, как столкнулись два автомобиля на пересечении набережной реки Фонтанки и Измайловского проспекта.

Среди пострадавших две женщины в возрасте 62 и 25 лет, 31-летний мужчина и 17-летняя девушка.





