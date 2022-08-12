В Петербурге четыре пешехода госпитализированы после падения светофора

Четыре пешехода госпитализированы после падения на них светофора в центре Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

Отмечается, что светофор упал после того, как столкнулись два автомобиля на пересечении набережной реки Фонтанки и Измайловского проспекта.

Среди пострадавших две женщины в возрасте 62 и 25 лет, 31-летний мужчина и 17-летняя девушка.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-Петербург
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