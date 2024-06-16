В Петербурге автомобиль Audi врезался в книжный магазин
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге водитель автомобиля Audi потерял управление и врезался в здание книжного магазина, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло у дома №44. 50-летний мужчина с проблемами со зрением не справился с управлением и врезался в здание.
Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пешеходы не пострадали.
Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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