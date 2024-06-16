В Петербурге автомобиль Audi врезался в книжный магазин

ДТП произошло у дома №44. 50-летний мужчина с проблемами со зрением не справился с управлением и врезался в здание.

Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Пешеходы не пострадали.

Ранее в Благовещенстве находившийся в состоянии алкогольного опьянения 59-летний мужчина за рулем Suzuki Solio сбил пешеходов. В результате ДТП погибли пять человек, напоминает «Радиоточка НСН».

