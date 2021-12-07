В Петербурге арестован экс-глава района, обвиняемый в хищении 165,5 млн рублей
В Петербурге арестован бывший глава Калининского района города Иван Громов, который обвиняется в хищении 165,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение принято Куйбышевским районным судом города. Громов пробудет под арестом до 6 февраля.
Громов проходит по уголовному делу «мошенничество в особо крупном размере». Отмечается, что в деле также фигурирует его брат Павел.
По данным местных СМИ, дело против чиновника может быть связано с его деятельностью в качестве председателя комитета по информатизации и связи правительства города (2012-2016 годы) либо работой на посту главы Петроградского района в 2016-2021 годах.
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