В Петербурге арестовали полицейского, избившего задержанного

В результате инцидента мужчина получил не менее 11 ударов ногами по туловищу, однако без причинения ущерба его здоровью.

Накануне пресс-служба регионального управления МВД сообщила о выявлении случаев грубого обращения с нетрезвым задержанным в полицейском отделении Выборгского района Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 11 апреля, когда к задержанному, находившемуся в состоянии сильного опьянения, были применены физическая сила и спецсредства. Следственные органы начали уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а полиция начала внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, передает «Радиоточка НСН».

