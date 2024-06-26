В Петербурге арестовали полицейского, избившего задержанного
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга по запросу следствия арестовал оперуполномоченного районного отделения полиции Алексея Лыткина по обвинению в избиении местного жителя, сообщили в пресс-службе судов города.
Лыткин, которому было предъявлено обвинение, «явно превысил свои служебные полномочия», нанеся удар кулаком задержанному в грудь, уточнили в пресс-службе.
В результате инцидента мужчина получил не менее 11 ударов ногами по туловищу, однако без причинения ущерба его здоровью.
Накануне пресс-служба регионального управления МВД сообщила о выявлении случаев грубого обращения с нетрезвым задержанным в полицейском отделении Выборгского района Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 11 апреля, когда к задержанному, находившемуся в состоянии сильного опьянения, были применены физическая сила и спецсредства. Следственные органы начали уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а полиция начала внутреннее расследование в отношении своих сотрудников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru