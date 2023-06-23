В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме

Спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме в городе Первоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

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Пожар локализован в 23:47 (21:47 по московскому времени). Для жителей дома подготовили пункт временного размещения. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании кровли пятиэтажного дома на 200 квадратных метрах поступило в 19:56 по мск. Эвакуировано 53 человека.

В Тыве 22 июня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Свердловская ОбластьПожар

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