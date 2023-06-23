В Первоуральске локализовали пожар в жилом доме
23 июня 202322:38
Спасатели локализовали возгорание в пятиэтажном жилом доме в городе Первоуральск Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожар локализован в 23:47 (21:47 по московскому времени). Для жителей дома подготовили пункт временного размещения. Пострадавших нет.
Сообщение о возгорании кровли пятиэтажного дома на 200 квадратных метрах поступило в 19:56 по мск. Эвакуировано 53 человека.
В Тыве 22 июня ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru