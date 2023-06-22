До 14 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
Число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе в Котовске увеличилось до 14. Число погибших в результате ЧП не изменилось и составляет пять человек. Последние данные обнародовало правительство Тамбовской области.
В больницах остаются шесть человек. Взрыв на предприятии произошел во вторник, 20 июня во время регламентных работ на ёмкости для промывки взрывчатого вещества пироксилин. После возник пожар. Работы проводила сторонняя подрядная организация.
Глава Тамбовской области Максим Егоров заявил, что причиной происшествия стал человеческий фактор. Чиновник исключил вероятность диверсии.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в июне, в Турции загорелся завод по производству ракет и боеприпасов. Снаряды взорвались.
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