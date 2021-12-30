В Аргентине при крушении вертолета погиб экипаж
30 декабря 202100:57
Пожарный вертолет потерпел крушение в Аргентине, экипаж из двух человек погиб. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в ходе тушения лесных пожаров в провинции Неукен. На борту находились пилот и механик.
Причины крушения устанавливаются.
Ранее в среду сообщалось, что два человека погибли при пожаре в авторемонтных боксах в Беслане.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,5 млн+21 119 / сут.
Умерли
307 тыс.+932 / сут.
Выздоровели
9,4 млн+42 776 / сут.
- Названа дата похорон журналиста Просвирнина
- Молодежный ЧМ по хоккею отменен из-за случаев коронавируса в сборных
- Кипр ввел обязательное прохождение ПЦР-теста в стране вылета и по прилету
- В Белом доме предположили, что Путин и Байден обсудят Иран 30 декабря
- Власти США призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины
- Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение на ЧМ
- Глава ВОЗ предупредил о риске «цунами» коронавируса
- В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и Байдена
- Александр Большунов завоевал серебро на этапе Тур де Ски в Швейцарии
- CNN: Байден переговорит с Путиным в четверг
29 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru