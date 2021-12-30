В Аргентине при крушении вертолета погиб экипаж

Пожарный вертолет потерпел крушение в Аргентине, экипаж из двух человек погиб. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ходе тушения лесных пожаров в провинции Неукен. На борту находились пилот и механик.

Причины крушения устанавливаются.

Ранее в среду сообщалось, что два человека погибли при пожаре в авторемонтных боксах в Беслане.