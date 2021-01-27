В Перу от COVID-19 скончалась участница испытаний китайской вакцины Sinopharm

Участница третьей фазы клинических испытаний китайской вакцины от COVID-19 умерла в Перу, сообщает РИА Новости.

В перуанском университете Каэтано Эредиа, который является ответственным за испытания препаратакитайской компании Sinopharm, заявили, что женщина-доброволец скончалась из-за пневмонии, вызванной коронавирусом.

В сообщении организации говорится, что лечение женщины началось сразу после выявления заболевания. Также в университете уточнили, что смерть добровольца не связана с вакциной, так как она получила плацебо.

Ранее стало известно, что в Китае вакциной компании Sinopharm уже привили около миллиона человек, сообщает RT. Кроме Перу две инактивированные вакцины компании проходят третью фазу клинических испытаний в десяти странах, в том числе ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании и Аргентине.

