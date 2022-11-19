В Перу два человека погибли при столкновении самолета и пожарной машины
Два человека погибли при столкновении самолета и пожарной машины в международном аэропорту Лимы. Об этом сообщает радиостанция RPP.
Самолет авиакомпании Latam загорелся на взлетно-посадочной полосе в перуанской столице, набирая скорость. После воздушное судно столкнулось с одной из находящихся в аэропорту пожарных машин, задев крылом кабину.
В результате погибли по меньшей мере двое пожарных, их автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу. Пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы, никто из них не пострадал.
Правоохранители Перу ведут расследование причин происшествия.
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