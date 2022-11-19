В Перу два человека погибли при столкновении самолета и пожарной машины

Самолет авиакомпании Latam загорелся на взлетно-посадочной полосе в перуанской столице, набирая скорость. После воздушное судно столкнулось с одной из находящихся в аэропорту пожарных машин, задев крылом кабину.

В результате погибли по меньшей мере двое пожарных, их автомобиль выехал на взлетно-посадочную полосу. Пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Правоохранители Перу ведут расследование причин происшествия.

