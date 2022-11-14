Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 158 человек

Число погибших в давке в южнокорейском городе Сеул возросло до 158 человек, сообщает министерство внутренних дел и безопасности страны.

В Южной Корее восстановили картину давки в Сеуле, где погибли более 150 человек

Еще 196 человек получили травмы. Десять из них находятся в больницах. Ранее сообщалось о 157 погибших.

Ранее паром Eastern Dream прибыл во Владивосток, на котором из Южной Кореи доставили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Южная КореяСеул
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