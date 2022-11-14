Еще 196 человек получили травмы. Десять из них находятся в больницах. Ранее сообщалось о 157 погибших.

Ранее паром Eastern Dream прибыл во Владивосток, на котором из Южной Кореи доставили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле.

