Число погибших в давке в Сеуле увеличилось до 158 человек
14 ноября 202206:34
Число погибших в давке в южнокорейском городе Сеул возросло до 158 человек, сообщает министерство внутренних дел и безопасности страны.
Еще 196 человек получили травмы. Десять из них находятся в больницах. Ранее сообщалось о 157 погибших.
Ранее паром Eastern Dream прибыл во Владивосток, на котором из Южной Кореи доставили тела двух россиянок, погибших в давке в Сеуле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru