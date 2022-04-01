Пожар на Белгородской нефтебазе потушен

Пожар на нефтебазе в Белгороде потушен спасателями. Об этом сообщает «Интерфакс».

СМИ: Опубликовано видео авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Отмечается, что открытое горение ликвидировано.

По данным Минобороны РФ, 1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелгородПожарные
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