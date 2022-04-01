Пожар на Белгородской нефтебазе потушен

Отмечается, что открытое горение ликвидировано.

По данным Минобороны РФ, 1 апреля около 5 часов утра московского времени 2 украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в воздушное пространство Российской Федерации. Украинские вертолеты нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов.



