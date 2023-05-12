В Пермском крае после тренировки умер 14-летний хоккеист

Трагедия произошла в Пермском крае. В клубе рассказали, что 14-летнему хоккеисту стало плохо во время занятий.

В интервью «Аргументам и фактам» тренер команды рассказал, что мальчик упал на колени и пожаловался на затруднённое дыхание.

«Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», — сказал он.

Ранее пресс-служба молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА заявила о том, что вратарь Виктория Виноградова скоропостижно скончалась в возрасте 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

