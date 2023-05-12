В Пермском крае после тренировки умер 14-летний хоккеист
Юный игрок детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор» умер после тренировки, сообщает пресс-служба команды.
Трагедия произошла в Пермском крае. В клубе рассказали, что 14-летнему хоккеисту стало плохо во время занятий.
В интервью «Аргументам и фактам» тренер команды рассказал, что мальчик упал на колени и пожаловался на затруднённое дыхание.
«Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», — сказал он.
Ранее пресс-служба молодёжной команды женского футбольного клуба ЦСКА заявила о том, что вратарь Виктория Виноградова скоропостижно скончалась в возрасте 17 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- Хукстра: на совете глав МИД ЕС обсудят увеличение поставок оружия на Украину
- В Пермском крае после тренировки умер 14-летний хоккеист
- Путин присвоил Игорю Угольникову звание народного артиста России
- Путин подписал указ о реализации проекта по изменению уровней высшего образования
- «Не заслуживает внимания»: В Калининграде оценили инициативу Литвы по переименованию города
- Глава ФССП РФ усомнился в необходимости коллекторов
- ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о передвижении техники
- Путин предложил членам Совбеза обсудить работу в международных организациях
- Отстранение Паралимпийского комитета РФ отменили через апелляцию
- Минобороны: ВДВ пресекают попытки ВСУ контратаковать на западе Артемовска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru