В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком
Поезд №11 «Уренгой-Москва» и грузовик столкнулись в Пермском крае, никто из пассажиров не пострадал. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.
Инцидент произошел в Горнозаводском округе. Пострадал водитель грузового авто.
«Состав отогнан на станцию Европейский. Организуем всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.
Махонин поручил держать на контроле ситуацию и оперативно оказать помощь водителю грузовика.
Для выяснения обстоятельств ЧП власти создали оперативный штаб.
Ранее в Волгоградской области поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с выехавшим на переезд «КамАзом», напоминает Ura.ru. С рельсов сошли девять вагонов, в результате пострадали 52 человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru