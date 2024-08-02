В Пермском крае поезд столкнулся с грузовиком

Инцидент произошел в Горнозаводском округе. Пострадал водитель грузового авто.

«Состав отогнан на станцию Европейский. Организуем всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Махонин поручил держать на контроле ситуацию и оперативно оказать помощь водителю грузовика.

Для выяснения обстоятельств ЧП власти создали оперативный штаб.

Ранее в Волгоградской области поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер, столкнулся с выехавшим на переезд «КамАзом», напоминает Ura.ru. С рельсов сошли девять вагонов, в результате пострадали 52 человека.

