СМИ: Врезавшийся в поезд под Волгоградом водитель «КАМАЗа» не успел затормозить

В результате первичного допроса 43-летний водитель «КАМАЗа», который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, заявил, что не успел затормозить перед ж/д переездом, сообщает Telegram-канал Shot.

МЧС: Два вертолета направят на место аварии на ж/д под Волгоградом

По данным СМИ, сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи. У него взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после ЧП были госпитализированы пять пострадавших, в том числе один ребенок.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ДТППострадавшиеМЧС РФВолгоградская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры