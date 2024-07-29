СМИ: Врезавшийся в поезд под Волгоградом водитель «КАМАЗа» не успел затормозить

По данным СМИ, сам водитель сейчас в сознании, с ним работают врачи. У него взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что после ЧП были госпитализированы пять пострадавших, в том числе один ребенок.

Ранее Следственный комитет России возбудил дело после столкновения поезда и «КАМАЗа» в Волгоградской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

