В Пермском крае мать убила двух из четырех своих детей

В городе Кудымкаре Пермского края женщина обвинили в убийстве двоих из четырех своих детей. Трагедия разыгралась 23 января.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, женщина расправилась с двумя детьми 2019 и 2014 годов рождения, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

В ведомстве уточнили, что двое оставшихся детей 2011 и 2017 годов рождения в настоящий момент находятся вместе со своим отцом. Мужчина, узнав о произошедшем, немедленно прибыл домой.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение по статье «Убийство», сообщают «Дни.ру».

Как сообщили Ura.ru в министерстве социального развития Пермского края, ранее семья не состояла на учете и считалась благополучной.

