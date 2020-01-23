В Пермском крае мать убила двух из четырех своих детей
В городе Кудымкаре Пермского края женщина обвинили в убийстве двоих из четырех своих детей. Трагедия разыгралась 23 января.
Как сообщили в региональном Следственном комитете, женщина расправилась с двумя детьми 2019 и 2014 годов рождения, после чего попыталась свести счеты с жизнью.
В ведомстве уточнили, что двое оставшихся детей 2011 и 2017 годов рождения в настоящий момент находятся вместе со своим отцом. Мужчина, узнав о произошедшем, немедленно прибыл домой.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение по статье «Убийство», сообщают «Дни.ру».
Как сообщили Ura.ru в министерстве социального развития Пермского края, ранее семья не состояла на учете и считалась благополучной.
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