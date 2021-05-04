В Перми загорелся склад пластиковых товаров
В Перми произошел пожар на площади 800 квадратных метров на складе пластиковых товаров, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 07:22 по местному времени. Загорелось двухэтажное кирпичное здание по улице Васильева. В 9:48 возгорание удалось локализовать. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 10:46. Сейчас проводится проливка конструкций.
К тушению огня было привлечено 69 спасателей и 18 единиц техники. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причину пожара. Погибших и пострадавших нет.
Ранее «Известия» сообщали о пожаре в городе Кудымкар Пермского края. В огне погибли восемь человек, среди них было двое детей.
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