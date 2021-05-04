В Перми загорелся склад пластиковых товаров

К тушению огня было привлечено 69 спасателей и 18 единиц техники. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливают обстоятельства и причину пожара. Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Известия» сообщали о пожаре в городе Кудымкар Пермского края. В огне погибли восемь человек, среди них было двое детей.

