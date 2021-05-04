МЧС опровергло гибель трех человек при пожаре в московской гостинице

Троим пострадавшим потребовалась реанимация. Один человек уже пришел в сознание, еще двоих медики пытаются реанимировать. Сообщается, что погибших нет.

Информация о возгорании в пятиэтажном кирпичном здании поступила в 3:27. На момент начала пожара внутри находились 305 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в 4:30 на площади 100 квадратных метров.

