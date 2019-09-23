В Перми из-за заболевания воспитанников коклюшем закрыт детский сад

После случаев заболевания детей коклюшем приставы приостановили работу частного детсада в Перми. Как отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, в ходе проверки выяснилось, что воспитанники спали на полу. Кроме того, окна в помещении устроены так, что обеспечить его проветривание невозможно. Также стало известно, что в детском саду медицинского наблюдения не было ни за детьми, ни за сотрудниками.

Предприниматель, организовавший работу дошкольного учреждения, признан виновным в совершении административного правонарушения. После того, как стало известно, что несколько воспитанников заболели коклюшем, было принято решение закрыть дошкольное учреждение на время проверки.