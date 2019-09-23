В Перми из-за заболевания воспитанников коклюшем закрыт детский сад
После случаев заболевания детей коклюшем приставы приостановили работу частного детсада в Перми. Как отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, в ходе проверки выяснилось, что воспитанники спали на полу. Кроме того, окна в помещении устроены так, что обеспечить его проветривание невозможно. Также стало известно, что в детском саду медицинского наблюдения не было ни за детьми, ни за сотрудниками.
Предприниматель, организовавший работу дошкольного учреждения, признан виновным в совершении административного правонарушения. После того, как стало известно, что несколько воспитанников заболели коклюшем, было принято решение закрыть дошкольное учреждение на время проверки.
Ранее НСН писала, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение содержания радона более чем в четыре раза в детском саду №9 города Мариинска в Кемеровской области. Сад закрыли на 30 суток. Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких. Продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.
Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН рассказал, какие шаги должны быть немедленно предприняты, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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