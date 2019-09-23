В Перми из-за заболевания воспитанников коклюшем закрыт детский сад

23 сентября 201916:46

После случаев заболевания детей коклюшем приставы приостановили работу частного детсада в Перми. Как отметили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, в ходе проверки выяснилось, что воспитанники спали на полу. Кроме того, окна в помещении устроены так, что обеспечить его проветривание невозможно. Также стало известно, что в детском саду медицинского наблюдения не было ни за детьми, ни за сотрудниками.

Предприниматель, организовавший работу дошкольного учреждения, признан виновным в совершении административного правонарушения. После того, как стало известно, что несколько воспитанников заболели коклюшем, было принято решение закрыть дошкольное учреждение на время проверки.

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Ранее НСН писала, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение содержания радона более чем в четыре раза в детском саду №9 города Мариинска в Кемеровской области. Сад закрыли на 30 суток. Продукты распада радона, попадая в легкие человека вместе с воздухом, выделяют альфа-частицы, поражающие клетки эпителия и вызывающие в легочной ткани микроожоги. Повышенная концентрация изотопов радона в воздухе может привести к раку легких. Продукты распада радона оказывают негативное воздействие на половую, кроветворную, иммунную систему человека, вызывая сбои в жизнедеятельности человека и могут привести к мутации клеток организма.

Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков в интервью НСН рассказал, какие шаги должны быть немедленно предприняты, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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ФОТО: РИА Новости
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