В Москве отменили избыточную медсправку для дошкольников

Родителям воспитанников детских садов в Москве отныне не надо идти в поликлинику за справкой об отсутствии у ребенка контакта с инфекционными больными перед новым учебным году, в случае, если их ребенок не попадал в очаг инфекции. Как сообщили в департаменте здравоохранения столицы, это стало возможным благодаря введению электронного документооборота между несколькими ведомствами.

Ране такую справку каждый год требовали принести после летних каникул от любого детсадовца вне зависимости от того, попадал он в очаг инфекции или нет. В результате, в районные поликлиники к началу нового учебного года поступало до 300 тысяч обращений за этими документами.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал такое положение вещей «стихийным бедствием». Как отмечает АГН Москва, он подчеркнул, что отмена обязательной справки накануне учебного года только первый шаг. В дальнейшем планируется вообще исключить её получение после перерывов в посещении детского сада в течение года.

Теперь сведения московского Роспотребнадзора об очагах инфекций объединены со списками детей, посещающих дошкольные учреждения, которые пропустили более пяти дней. В адресной базе отображаются семьи, которые попали в зону карантина.

Им персонально сообщат, что следует посетить поликлинику для осмотра и получения справки о состоянии здоровья. Остальные будут избавлены от этой процедуры. Данные будут обновляться в ежесуточном режиме в период до октября.