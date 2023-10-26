В Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале
Массовое отравление произошло на Всероссийском фестивале-конкурсе детских любительских цирковых коллективов в Перми, в больницу попали 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на смотре выявили «неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией». Специалисты ведомства отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья в пищеблоке столовой. За всеми участниками конкурса установили медицинское наблюдение.
Как пояснили в Минздраве региона, в среду шесть участников фестиваля пожаловались на симптомы острого гастроэнтерита. Их осмотрели медики, оценив состояние как стабильное. Позже 15 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с норовирусом, им оказывают необходимую помощь.
По словам представителя организатора фестиваля, Центра по реализации проектов в сфере культуры, участники завтракали и ужинали в гостинице «Профсоюзная», где проживали. При этом обед привозил субподрядчик ИП Шилов Александр Васильевич. Центр начал проверку по своей линии.
Ранее годовалый мальчик отравился транквилизатором в поселке Романовка Ленинградской области, ребенка госпитализировали с токсической энцефалопатией, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru