В Перми 15 детей отравились на цирковом фестивале

По данным краевого управления Роспотребнадзора, на смотре выявили «неединичные случаи заболевания острой кишечной инфекцией». Специалисты ведомства отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья в пищеблоке столовой. За всеми участниками конкурса установили медицинское наблюдение.

Как пояснили в Минздраве региона, в среду шесть участников фестиваля пожаловались на симптомы острого гастроэнтерита. Их осмотрели медики, оценив состояние как стабильное. Позже 15 человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с норовирусом, им оказывают необходимую помощь.

По словам представителя организатора фестиваля, Центра по реализации проектов в сфере культуры, участники завтракали и ужинали в гостинице «Профсоюзная», где проживали. При этом обед привозил субподрядчик ИП Шилов Александр Васильевич. Центр начал проверку по своей линии.

Ранее годовалый мальчик отравился транквилизатором в поселке Романовка Ленинградской области, ребенка госпитализировали с токсической энцефалопатией, напоминает RT.

