В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании
В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.
Отмечается, что руководители учебных заведений предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, дети и учителя были эвакуированы. Правоохранительные органы прибыли в школы для проведения проверки.
До этого сообщалось, что пятнадцатилетний подросток за ложные сообщения о минировании предстанет перед судом в Махачкале.
Следствие полагает, что, пытаясь дестабилизировать работу органов власти, молодой человек 24 июня 2024 года по телефону сообщил о том, что в Краснодаре, Махачкале и Волгограде заминированы объекты инфраструктуры. Впоследствии информация не подтвердилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru