В Перми 12 школ получили анонимные сообщения о минировании, сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

Отмечается, что руководители учебных заведений предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, дети и учителя были эвакуированы. Правоохранительные органы прибыли в школы для проведения проверки.

До этого сообщалось, что пятнадцатилетний подросток за ложные сообщения о минировании предстанет перед судом в Махачкале.

Следствие полагает, что, пытаясь дестабилизировать работу органов власти, молодой человек 24 июня 2024 года по телефону сообщил о том, что в Краснодаре, Махачкале и Волгограде заминированы объекты инфраструктуры. Впоследствии информация не подтвердилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

