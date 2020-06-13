В перестрелке на рынке в Екатеринбурге пострадал человек

Один человек получил ранение в результате перестрелки на Новомосковском рынке в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь, сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет», - пояснил Горелых.

В Москве произошла перестрелка между сотрудником и посетителем магазина

По информации начальника пресс-службы, эксперты устанавливают тип и марку оружия. В настоящее время проводится исследование гильз. Предположительно, в инциденте использовали травматические пистолеты.

Второй участник конфликта находится в розыске.

По предположениям Горелых, по результатам проверки инцидента будет возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». Расследование продолжается.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЕкатеринбургСтрельбаПистолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры