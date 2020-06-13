В перестрелке на рынке в Екатеринбурге пострадал человек

Один человек получил ранение в результате перестрелки на Новомосковском рынке в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

«По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь, сейчас им занимаются врачи в больнице. Сотрудники полиции оперативно установили личности участников стрельбы, изъяли один пистолет», - пояснил Горелых.