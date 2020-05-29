В Москве произошла перестрелка между сотрудником и посетителем магазина
На западе Москвы в магазине произошел конфликт с применением оружия между покупателем и сотрудником магазина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую полицию.
Инцидент произошел в районе Солнцево в пятницу в магазине по адресу Богданова 16. По данным агентства, после словесной перепалки неизвестный посетитель выстрелил из травматического пистолета в сотрудника магазина, который, в свою очередь, ответил ему тем же.
По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Согласно источнику агентства, после стрельбы с места происшествия скрылась машина с несколькими пассажирами, полиция вела план "перехват".
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