В Пензенской области полиция арестовала мужчину, насмерть сбившего ребенка

В Пензенской области полиция арестовала 47-летнего мужчинку, сбившего насмерть трехлетнего ребенка. Как сообщает РИА Новости, против мужчины возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса, он заявил, что не заметил, как совершил наезд, поэтому не остановил машину.

Согласно предъявленному обвинению, мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Авария произошла 27 сентября. Водитель сбил мальчика, когда он шел вместе с мамой и младшим ребенком в коляске. Мальчик погиб на месте, получив серьезные травмы.

