В Пензенской области автомобиль насмерть сбил ребенка

Легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми, один из которых погиб на месте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МВД.

По данным агентства, в момент наезда автомобиля женщина шла с детьми по обочине. Погибший мальчик был 2016 года рождения. Еще один ребенок 2019 года рождения был госпитализирован без сознания. Женщина не травмировалась.

По предварительным данным, виновник ДТП был пьян. Отмечается, что он пытался скрыться с места происшествия.



