В Ижевске восемь детей отравились в частном бассейне

Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после посещения частного бассейна в Ижевске, передает «Коммерсант».

Местный житель создал частный бассейн и начал предоставлять его услуги на коммерческой основе. Во вторник утром он использовал содержащие хлор препараты для обеззараживания воды, а днем в нем плавали 10 детей и двое взрослых, восемь детей вечером почувствовали недомогание и были госпитализированы с отравлением без угрозы жизни.

Прокуратура проводит проверку и законность предоставления услуг владельцем бассейна.

