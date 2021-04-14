В Ижевске восемь детей отравились в частном бассейне

Восемь детей госпитализированы с признаками отравления после посещения частного бассейна в Ижевске, передает «Коммерсант».

Местный житель создал частный бассейн и начал предоставлять его услуги на коммерческой основе. Во вторник утром он использовал содержащие хлор препараты для обеззараживания воды, а днем в нем плавали 10 детей и двое взрослых, восемь детей вечером почувствовали недомогание и были госпитализированы с отравлением без угрозы жизни.

Прокуратура проводит проверку и законность предоставления услуг владельцем бассейна.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПроисшествияИжевск
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