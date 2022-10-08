В парламенте Крыма пообещали оперативно восстановить Крымский мост
Поврежденный Крымский мост будет оперативно восстановлен. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
В субботу Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве грузового автомобиля на мосту. В результате ЧП загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. На переправе частично обрушились два автомобильных пролета, арка над сухопутной частью моста не повреждена. По предварительным данным, никто не пострадал.
По словам главы парламента республики, ЧП устроили «украинские вандалы».
«В причинах происшествия разберутся, повреждения оперативно будут восстановлены, благо они не носят тяжелого характера. Созидательная деятельность в Крыму будет продолжена», — написал Константинов в Telegram.
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