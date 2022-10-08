НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту подрыв грузового автомобиля
Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — приводит сообщение РБК.
В НАК отметили, что арка над судоходной частью переправы не повреждена.
В субботу на Крымском мосту приостановили движение из-за возгорания цистерны с топливом. Как сообщила Крымская железная дорога, инцидент произошел в хвосте грузового поезда на одном из участков моста. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, заметно, что дорожное полотно было повреждено.
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