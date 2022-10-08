НАК назвал причиной ЧП на Крымском мосту подрыв грузового автомобиля

Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

КЖД: На Крымском мосту загорелась цистерна с топливом

«Сегодня в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста», — приводит сообщение РБК.

В НАК отметили, что арка над судоходной частью переправы не повреждена.

В субботу на Крымском мосту приостановили движение из-за возгорания цистерны с топливом. Как сообщила Крымская железная дорога, инцидент произошел в хвосте грузового поезда на одном из участков моста. На кадрах, снятых очевидцами на месте происшествия, заметно, что дорожное полотно было повреждено.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПожарКрымКрымский Мост
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры