В парке «Зарядье» в Москве обнаружили неопознанное устройство

Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт из-за обнаружения неопознанного устройства. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

В Калужской области упал «неопознанный объект»

В сообщении говорится, что работники и посетители были эвакуированы.

«На месте работают кинологические службы», - указали в пресс-службе.

Ранее неопознанный летающий объект был обнаружен на восточном побережье Китая, у берегов провинции Шаньдун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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