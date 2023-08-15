В парке «Зарядье» в Москве обнаружили неопознанное устройство
15 августа 202318:27
Доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт из-за обнаружения неопознанного устройства. Об этом сообщается на официальном сайте парка.
В сообщении говорится, что работники и посетители были эвакуированы.
«На месте работают кинологические службы», - указали в пресс-службе.
Ранее неопознанный летающий объект был обнаружен на восточном побережье Китая, у берегов провинции Шаньдун, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru