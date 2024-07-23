В парке в Омске ищут школьницу, приехавшую с родителями из Москвы

Школьницу, которая прибыла с родителями в Омск из Москвы, уже второй день разыскивают в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

После ссоры с родителями, которые ушли в парк, девочка отправилась гулять одна и не вернулась в отель. Ее рост 172 см, волосы темно-русые, длинные, в хвосте, глаза карие.

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В ведомстве также уточнили, что на ней были розовая футболка, серые джинсы и кроссовки. При себе она имела рюкзак и черную сумку.

В поисках девочки участвуют полиция, спасательные отряды и добровольцы. Для поиска также используют беспилотник. Волонтеры намерены продолжать поиски в парке и ночью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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