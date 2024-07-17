В парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар

На кадрах виден черный дым на территории парка. Как сообщает портал 93.ru, возгорание могло возникнуть на месте арт-объекта «Парад планет» рядом с детскими игровыми зонами.

По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара могли стать строительные работы в районе инсталляции. Отмечается, что несколько дней назад арт-объект разобрали и планировали установить новый. Предварительно, во время установки на этом участке загорелась трава.

Официальной информации о ЧП пока нет.

