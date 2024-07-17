В парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар
Пожар произошел в Краснодаре в одноименном парке, построенном местным бизнесменом Сергеем Галицким. Видео ЧП появились в соцсетях.
На кадрах виден черный дым на территории парка. Как сообщает портал 93.ru, возгорание могло возникнуть на месте арт-объекта «Парад планет» рядом с детскими игровыми зонами.
По данным Telegram-канала Mash, причиной пожара могли стать строительные работы в районе инсталляции. Отмечается, что несколько дней назад арт-объект разобрали и планировали установить новый. Предварительно, во время установки на этом участке загорелась трава.
Официальной информации о ЧП пока нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кронштадтскую часть парада в честь дня ВМФ отменили
- В США поступили в продажу кроссовки с фото Трампа после покушения
- В парке Галицкого в Краснодаре произошел пожар
- Польша начнет спецоперацию по защите границы с Белоруссией 1 августа
- Глава департамента ЖКХ Рыбинска задержан по обвинению в коррупции
- В Махачкале задержали замначальника управления МВД РФ на транспорте Мурзаева
- В Севастополе ввели график временного отключения электричества
- Матвиенко призналась, что ее пытались обмануть мошенники
- В Греции россиянина задержали по подозрению в нелегальной перевозке мигрантов
- Блогер из Дагестана осквернил православный крест и оскорбил верующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru