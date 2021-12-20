В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин
20 декабря 202122:40
Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в 12-м округе города на улице Алигер. Место происшествия оцеплено, ведется операция по спасению женщин.
Женщины находятся в заложниках уже несколько часов. Мужчина требует встречи с главой Минюста страны.
Местная пресса сообщает, что мужчине 50 лет и он страдает психическим расстройством.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru