В Париже вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин

Вооруженный мужчина взял в заложники двух женщин в Париже. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 12-м округе города на улице Алигер. Место происшествия оцеплено, ведется операция по спасению женщин.

Женщины находятся в заложниках уже несколько часов. Мужчина требует встречи с главой Минюста страны.



Местная пресса сообщает, что мужчине 50 лет и он страдает психическим расстройством.

