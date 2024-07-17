В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Неизвестный въехал в террасу парижского кафе на автомобиле, несколько человек получили серьезные ранения. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным газеты, машина врезалась в толпу людей на террасе ресторана «Ramus» в 20-м округе Парижа.