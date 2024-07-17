В Париже автомобиль въехал в террасу кафе

Неизвестный въехал в террасу парижского кафе на автомобиле, несколько человек получили серьезные ранения. Об этом сообщает Parisien со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным газеты, машина врезалась в толпу людей на террасе ресторана «Ramus» в 20-м округе Парижа.

В США машина въехала в толпу людей на пропалестинской акции

Троим из шести пострадавших требуется немедленная медицинская помощь, уточняет издание. Водитель автомобиля сбежал с места происшествия, но пассажира автомобиля удалось задержать.

Сообщается, что инцидент произошел в 19:30 по местному времени. Водитель и пассажир, по всей вероятности, находились в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПарижФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры