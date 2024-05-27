В Папуа - Новой Гвинее более 670 человек погибли в результате оползня

Более 670 человек погибли в результате массивного оползня, который сошел в центральном районе Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

ЧП произошло в пятницу в деревне Каокалам в центральной части страны. Оползень разрушил более 150 домов. Предварительно, жертвами стихии стали свыше 670 человек, при этом СМИ пишут, что число погибших может превысить одну тысячу.

Как сообщает ABC, на месте схода оползня работают аварийные службы, сотрудники министерства обороны, международные благотворительные и гуманитарные организации, которые занимаются разбором завалов и поиском тел. Однако работы идут очень медленно: в них используют только лопаты, с помощью которых удаляют камни и грунт. Местным жителям необходимы дополнительная помощь и «любые инструменты, которые можно использовать для выкапывания тел». Кроме того, выжившим жителям нужны продукты, одежда, материалы для временных жилищ.

По данным властей Папуа-Новой Гвинеи, спасатели смогли извлечь останки шести погибших. Предположительно, в домах под слоем камней и грунта остаются тела еще более чем 670 жертв.

Ранее на Филиппинах 68 человек погибли из-за оползня на фоне дождей в провинции Давао-де-Оро, напоминает RT.

