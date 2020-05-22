В Пакистане разбился пассажирский самолет
В Пакистане разбился самолет, принадлежащий авиакомпании «Пакистанские авиалинии». Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что он потерпел крушение рядом с аэропортом Карачи. Пока информация о наличии или числе пострадавших и погибших отсутствует. Известно лишь, что судно совершало перелет из Лахора в Карачи.
Между тем, телеканал GEO TV, ссылаясь на источник в Управлении гражданской авиации страны, отмечает, что на месте крушения наблюдается чёрный дым.
В начале мая НСН писала, что при посадке в международном аэропорту Антонио Пароди, который располагается неподалеку от аргентинского города Эскель, крушение потерпел самолет с медработниками на борту. По имеющимся данным, в результате ЧП погибли два человека.
Между тем, местные СМИ отмечают, что на борту Learjet 35 находились 4 человека: врач, медсестра и два пилот. Она транспортировали трехлетнего ребёнка с заболеванием сердца. Предполагается, что крушение произошло по причине плохой видимости в районе посадки. На месте ЧП работают экстренные службы
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