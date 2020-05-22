В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился самолет, принадлежащий авиакомпании «Пакистанские авиалинии». Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что он потерпел крушение рядом с аэропортом Карачи. Пока информация о наличии или числе пострадавших и погибших отсутствует. Известно лишь, что судно совершало перелет из Лахора в Карачи.

Между тем, телеканал GEO TV, ссылаясь на источник в Управлении гражданской авиации страны, отмечает, что на месте крушения наблюдается чёрный дым.