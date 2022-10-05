В Пакистане не менее 14 человек погибли в ДТП

Не менее 14 человек стали жертвами ДТП в Пакистане в результате столкновения грузовика и трактора с прицепом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

В Подмосковье в ДТП два человека погибли, трое пострадали

Дорожный инцидент произошел в округе Дера-Исмаил-Хан на междугородной трассе «Дера-Жоб. Грузовик врезался в трактор с прицепом, где находились около 50 человек.

Отмечается, что 10 человек погибли на месте. Пострадали около 35 человек, все они доставлены в больницу.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:Пакистан
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