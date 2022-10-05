В Пакистане не менее 14 человек погибли в ДТП

Дорожный инцидент произошел в округе Дера-Исмаил-Хан на междугородной трассе «Дера-Жоб. Грузовик врезался в трактор с прицепом, где находились около 50 человек.

Отмечается, что 10 человек погибли на месте. Пострадали около 35 человек, все они доставлены в больницу.

