В Пакистане не менее 14 человек погибли в ДТП
4 октября 202223:59
Не менее 14 человек стали жертвами ДТП в Пакистане в результате столкновения грузовика и трактора с прицепом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.
Дорожный инцидент произошел в округе Дера-Исмаил-Хан на междугородной трассе «Дера-Жоб. Грузовик врезался в трактор с прицепом, где находились около 50 человек.
Отмечается, что 10 человек погибли на месте. Пострадали около 35 человек, все они доставлены в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru