В Пакистане из-за наводнений погибли более тысячи человек

Еще не менее 1600 человек получили травмы.

По информации властей, более 1 млн домов были полностью или частично разрушены. Также погибли сотни тысяч голов рогатого скота.

В начале августа в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи со сложившейся ситуацией.



