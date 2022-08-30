В Пакистане из-за наводнений погибли более тысячи человек

Более тысячи человек стали жертвами наводнений в Пакистане с середины июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные властей.

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Еще не менее 1600 человек получили травмы.

По информации властей, более 1 млн домов были полностью или частично разрушены. Также погибли сотни тысяч голов рогатого скота.

В начале августа в стране было объявлено чрезвычайное положение в связи со сложившейся ситуацией.

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ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ПакистанНаводнение
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