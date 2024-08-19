В Пакистане ищут российского альпиниста, пропавшего после обвала

Группировка «Центр» ВС РФ взяла под контроль населённый пункт Свиридоновка в ДНР Израиль готов к любой угрозе и полон решимости защищаться В РФ научились эффективно бороться с фишинговыми сайтами «Зенит» потерял первые очки в сезоне, сыграв на выезде вничью с «Химками»