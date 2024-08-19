В Пакистане ищут российского альпиниста, пропавшего после обвала
19 августа 202404:34
Альпинист Сергей Нилов из России, участвовавший в поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, пропал без вести, сообщает RT.
Это случилось после обвала ледяной массы. Ещё двое россиян, которые участвовали в экспедиции, получили серьёзные травмы.
В настоящее время Нилов считается пропавшим без вести.
Ранее в горах в Кабардино-Балкарии нашли тела пропавших альпинистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru