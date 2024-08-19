В Пакистане ищут российского альпиниста, пропавшего после обвала

Альпинист Сергей Нилов из России, участвовавший в поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана, пропал без вести, сообщает RT.

Российский альпинист погиб при восхождении на Пик Ленина в Киргизии

Это случилось после обвала ледяной массы. Ещё двое россиян, которые участвовали в экспедиции, получили серьёзные травмы.

В настоящее время Нилов считается пропавшим без вести.

Ранее в горах в Кабардино-Балкарии нашли тела пропавших альпинистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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