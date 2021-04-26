В отношении Паля возбудили уголовное дело

По информации телеканала, заведено дело о нанесении легких телесных травм из хулиганских побуждений. Всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось об избиении бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы. По некоторым данным, актер Александр Паль и его приятель Данил Иванов были заподозрены в избиении хоккеиста.

