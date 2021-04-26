В отношении Паля возбудили уголовное дело

В отношении актера Александра Паля возбудили уголовное дело об избиении, сообщил РЕН ТВ.

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По информации телеканала, заведено дело о нанесении легких телесных травм из хулиганских побуждений. Всех подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось об избиении бывшего хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы. По некоторым данным, актер Александр Паль и его приятель Данил Иванов были заподозрены в избиении хоккеиста.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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